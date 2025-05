iltra2

VENEGONO INFERIORE – Una giornata all’insegna della natura, del mondo rurale e della vita di fattoria: è quanto propone “Agricolae! 2025”, la manifestazione promossa dal Comune di Venegono Inferiore, in programma sabato 25 maggio dalle 10 alle 18 nel parco Menotti di Villa Molina in via Molina.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia e Provincia di Varese, è realizzata in collaborazione con Pro Loco, Protezione civile, Libera Associazione anzianivVenegonesi, Laboratorio Abc e il progetto educativo “A scuola di fattoria”. Il programma prevede attività pensate per bambini e famiglie, con dimostrazioni, laboratori pratici e occasioni per conoscere da vicino gli animali, i mestieri e i prodotti della campagna.

Durante tutta la giornata saranno attivi laboratori didattici e dimostrativi, tra cui:

esposizione di animali della fattoria: asini, pony, cavalli, caprette, pecore, lama, conigli, rapaci e api

area del “Museo Contadino Locale” con attrezzi e mezzi agricoli della tradizione

dimostrazione di tosatura manuale delle pecore

il mondo delle api e del miele

mungitura dal vivo con la “Mucca Camomilla” e le caprette “Nerina” e “Fior di Latte”

laboratorio “Dalla terra alla tavola”: pane e formaggio per tutti i bambini

attività didattiche su ortaggi e frutta, semi, colori e odori

minilezioni su come prendersi cura dei conigli

percorso sensoriale con materiali naturali

laboratorio di riciclo creativo “Agri-fantasia”

postazione Arnia con disegni a tema

dimostrazioni con falchi e rapaci notturni e diurni a cura dei Falconieri della Torre

dimostrazioni cinofile

attività con asini e percorsi equestri a cura de “La Meridiana”

spettacolo equestre alle 17

area giochi per bambini

stand gastronomici e banchi di hobbisti e produttori alimentari locali

L’ingresso all’evento è libero. La manifestazione rappresenta un’occasione per avvicinare adulti e bambini al mondo agricolo in modo diretto, educativo e coinvolgente.

22052025