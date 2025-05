Politica

SARONNO – All’evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra unito questa sera in Corso Italia, il candidato sindaco Rienzo Azzi ha inviato il seguente messaggio letto da Lorenzo Azzi, candidato consigliere nella lista Forza Italia – Noi Moderati.

“Cari Concittadini, cari amici,

viviamo insieme ed alcuni di noi, fortunati, ci lavorano, in una bella città. Che ha tante cose che funzionano bene ed altre che devono essere messe a posto. Che ha tante potenzialità, ma che va protetta da interessi che con quelli veri della città non hanno nulla a che vedere. Una città che potrà diventare strategica se sapremo guardarla con uno sguardo più ampio, almeno regionale (penso ai collegamenti ferroviari importanti e non alle bufale elettorali!).

Una città per i ciclisti, per i pedoni, per gli automobilisti, che vi convivono armoniosamente. Con buon senso. Per tutti. SERVENDO i saronnesi e non volendoli ideologizzare ed educare a quella o quell’altra scelta.

Una città dove il verde deve essere una scelta primaria, ma non deve essere imposto e poi tenuto male e creare problemi di sicurezza: deve invece essere pensato in modo intelligente ed economicamente mantenibile.

Una città che deve avere i parcheggi vicino al centro, perché così funziona il commercio, perché così non si inquina, perché così la città rivive e si riempie, l’economia riparte, la sicurezza aumenta.

Una città dove i troppo pochi soldi che avremo per il sociale devono essere spesi senza sprechi: abbiamo proposto (e presentato pubblicamente) per questo una novità CONTRO la scellerata proposta di una Azienda Speciale per i servizi sociali costosa, dirigista, pronta a fare carneficina sociale per i conti.

Una città per la quale abbiamo proposto un ospedale che torni ai saronnesi, con nuove risorse nuovi servizi, assolutamente pubblico (resta quello che è!!), migliorabile con i contributi di cittadini generosi.

Una città dove la sicurezza inizia dal non veder sfrecciare biciclette e monopattini sui marciapiedi con gravi rischi per bambini ed anziani. Se si consente e si è consentito questo fino ad oggi (e bastava la polizia locale) come si può pensare di garantire sicurezza sul resto???

Una città in cui l’amministrazione non si chiude nelle segrete stanze come avete visto (io non c’ero!!!) ma che si dilata, si spalma nella città con i comitati di quartiere che incideranno sulle scelte amministrative in modo importante, perché decidere tutto da soli e poi dire “siamo stati bravi” nel 2025 NON funziona più!!!! Si sceglie insieme!!! A partire dall’area Isotta Fraschini, che siamo gli unici in grado di realizzare in modo utile all’interesse pubblico VERO, in modo partecipato e rapido!!! Se è ferma da 5 anni chiaramente significa che gli altri non sono stati capaci di trovare una soluzione, hanno solo saputo litigare.

Spero di essere riuscito a trasmettervi sufficientemente il nostro modo, il mio in particolare, di cambiare le cose in senso CULTURALE!!! La Cultura del buon senso, della praticità, del sogno comune, della partecipazione alle scelte che significa istituzionalizzare sistemi di ascolto e decisione veri con la gente (per es. i comitati di quartiere) e non dire come altri “la politica dell’ascolto del cittadino” (chiacchierando al bar?)

Mi scuso infine per la mia assenza fisica in questa ultima parte della campagna elettorale, solo fisica come avrete visto perché cerco di essere presente su tutto quello che riesco, ma sono alle prese con una brutta ernia del disco (molti di voi so che ci sono passati) che ha richiesto un breve ricovero.

Vi abbraccio tutti e se sarò eletto cercherò come ho sempre fatto (leggete vi prego i curricula dei candidati) di dare il massimo; in caso contrario darò il massimo anche da consigliere di minoranza. Potrete sempre e comunque contare su di me.

Grazie della pazienza e buon voto, per Saronno, per la nostra comunità.”

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09