Basket

SARONNO – Entrano nel vivo i playoff del campionato di basket maschile Dr2 che vedono impegnata anche la Robur Saronno. I biancazzurri del presidente Ezio Vaghi, dopo essersi sbarazzati senza particolari patemi d’animo del Marcallo nei quarti di finale, in semifinale trovato il ben più ostico Niguarda Milano.

La gara di andata è prevista questa sera dalle 21.30 al palasport di via Gatti 16 a Milano, “casa” del Niguarda; il ritorno si giocherà quindio al Palaronchi di Saronno domenica.

Nella selezione Dr2 roburina milita diverse giovani promesse saronnese ed alcuni ragazzi che nel corso della stagione hanno anche avuto l’occasione di debuttare con la prima squadra in serie B Nazionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: i saronnesi impegnati contro il Marcallo domenica scorsa)

23052025