Calcio

SARONNO – L‘Inter ha sfiorato Saronno, il Como calcio evidentemente c’è venuto: non è cverto passato inosservato nel tardo pomeriggio di oggi, erano circa le 18.30, il passaggio del pullman della società lariana, scortato dalla polizia di Stato, che è transitato in via Varese a Saronno, evidentemente diretto verso lo svincolo autostradale della A9, direzione il capoluogo lariano e lo stadio Sinigaglia dove stasera si gioca una delle due partite di serie A decisive per l’assegnazione dello scudetto. Alle 20.45 va infatti in scena Como-Inter.

La base operativa del Como è il centro sportivo di Mozzate, l’ipotesi dunque è che la scelta sia stata quella di andare in direzione sud per raggiungere l’autostrada a Saronno. Località sfiorata anche dai bus dell’Inter che da Appiano Gentile si sono messi in viaggio, anche in questo caso con la scorta della polizia, verso Como. Oggi si gioca anche Napoli-Cagliari: in classifica i partenopei hanno 79 punti, l’Inter 78, ed è l’ultima giornata di campionato.

(foto: il bus del Como questo pomeriggio in via Varese a Saronno)

23052025