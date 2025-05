Calcio

SARONNO – Grandissimo successo per la quinta edizione del Trofeo Giuseppe Clerici, la competizione calcistica dedicata alla categoria Esordienti 2013 organizzata dall’Amor Sportiva in collaborazione con Gs Robur disputata la scorsa domenica 18 maggio a Saronno nei centri sportivi di via Trento e via Colombo.

Al torneo, organizzato anche con il supporto della Lega Calcio e del comune di Saronno, hanno partecipato, oltre Amor Sportiva e Gs Robur, dieci settori giovanili di club prestigiosi come l’Inter, Parma, Genoa, Atalanta, Como, Juventus, Lugano, Zurich, Sampdoria e Monza. Ad alzare al cielo il trofeo in memoria di Giuseppe Clerici è stata l’Atalanta dopo aver battuto in finale l’Inter ai calci di rigore in un’atmosfera di entusiasmo sia in campo che sulle tribune gremite di spettatori. Uno straordinario successo, dunque, per questa quinta edizione di un torneo di calcio nazionale dedicato al settore giovanile che messo in mostra i veri valori dello sport come l’amicizia e la sana competizioni tra giovani aspiranti calciatori.

(foto da Amor Sportiva e Gs Robur)