iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento mercoledì 28 maggio alle 21 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi a Castiglione Olona, per l’incontro intitolato “Nepal, non solo montagne”, organizzato dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura.

Protagonista della serata sarà Patrizia Broggi, grande conoscitrice del Nepal, paese che ha visitato numerose volte a partire dal 1991. In quell’anno, un trekking nella valle del Makalu diede inizio a un lungo rapporto con la terra himalayana e con le sue popolazioni. Da allora Broggi ha esplorato molte aree del Nepal, anche lontane dalle rotte turistiche, spinta da una profonda curiosità e dal desiderio di conoscere non solo le montagne ma anche la vita quotidiana della gente che le abita.

Attraverso un percorso fotografico che va dalle pianure al confine con l’India fino agli ottomila metri dell’Himalaya, i partecipanti avranno l’occasione di scoprire un Nepal inedito, affascinante e ricco di contrasti. Non solo grandi vette, dunque, ma anche cultura, relazioni umane e paesaggi sconosciuti.

Patrizia Broggi è vicepresidente di Eco Himal Italia, associazione impegnata nella cooperazione con le popolazioni dell’Himalaya (www.ecohimal.it). Durante uno dei suoi viaggi ha vissuto in prima persona il violento terremoto dell’aprile 2015, esperienza che ha rafforzato ulteriormente il suo impegno a favore del popolo nepalese.

La serata è a ingresso libero ed è aperta a tutti: sia a chi sogna le grandi montagne, sia a chi è semplicemente curioso di scoprire angoli di mondo lontani ma profondamente umani.

(foto: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

23052025