Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del centrodestra sulla chiusura della campagna elettorale. Oltre 150 persone hanno partecipato al comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra unito per Azzi Sindaco in Piazza Avis.

Introdotti dal delegato cittadino di Forza Italia Giuseppe Anselmo hanno preso la parola Alessandro Sorte, Segretario Regionale di Forza Italia, Giuseppe Licata, Consigliere regionale, Simone Longhini, Segretario Provinciale, Marco Reguzzoni, membro del Direttivo Provinciale. Per Fratelli d’Italia è intervenuto Marco Colombo, Consigliere Provinciale. Per la Lega hanno preso la parola l’on. Stefano Candiani e l’ex sindaco Alessandro Fagioli.

Al termine Lorenzo Azzi, candidato consigliere di Forza Italia, ha letto un messaggio di Rienzo Azzi

Si è così conclusa la campagna elettorale di Forza Italia che ha coinvolto i 24 candidati in lista e decine di militanti che hanno garantito l’apertura dell’Azzi Point, organizzato banchetti, volantinaggi e gli incontri tematici su sanità (5 maggio) trasporti (14 maggio) sicurezza (17 maggio) territorio (21 maggio) oltre alla presentazione della lista il 18 maggio. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla perfetta riuscita d questo impegnativo programma

QUI IL MESSAGGIO DI AZZI

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09