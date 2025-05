Eventi

SARONNO – Dopo l’emozionante apertura di venerdì, la Festa della ceramica entra nel vivo sabato 24 maggio, con un’intera giornata di eventi, laboratori, dimostrazioni e installazioni pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Questa quarta edizione, dedicata al tema del Convivio, esplora attraverso la ceramica la bellezza dell’incontro umano, della condivisione, della tavola come luogo simbolico e reale in cui si costruiscono legami e si tramandano storie.

Come da tradizione, la festa, promossa dal museo della ceramica Gianetti, unisce momenti culturali, attività pratiche, occasioni di festa popolare e suggestioni artistiche. La ceramica diventa così linguaggio e veicolo per narrare il territorio, le sue radici e le sue nuove visioni.

Il cuore pulsante della giornata sarà l’oratorio della parrocchia Sacra Famiglia, nel quartiere Prealpi, che ospiterà per tutta la giornata (dalle 10 alle 23) un punto ristoro a orario continuato e l’allestimento speciale “C’era una volta a Saronno”, un tuffo nella memoria cittadina attraverso tre ambienti ricreati con cura: l’osteria, Ul Cassinott e il laboratorio del ceramista, ambientazioni che parlano di tradizioni locali e di artigianato, di vita vissuta e saperi tramandati.

Alle 10.30 al museo della ceramica si apriranno le attività per i più piccoli, con un primo laboratorio con l’argilla dedicato ai bambini, per sperimentare con le proprie mani la magia del modellare la terra, un gesto antico e sempre affascinante. Alle 11, sempre al museo, sarà presentato il libro “Il Museo della Ceramica Gianetti. Storia delle collezioni e delle famiglie nella Saronno del XX secolo”, che ricostruisce l’identità profonda della città e del suo patrimonio artistico. Saranno presenti gli autori per raccontare un viaggio affascinante tra oggetti, archivi e storie di famiglia.

Nel primo pomeriggio, l’oratorio Prealpi si trasformerà in una vera bottega all’aperto: alle 12 una dimostrazione al tornio sarà accompagnata da un aperitivo conviviale, mentre alle 15 andrà in scena una dimostrazione di smaltatura per cottura naked raku, tecnica affascinante e imprevedibile, che dona alle ceramiche effetti cromatici sorprendenti. Alle 15.30, nuovo spazio per i più piccoli con un laboratorio di modellazione con l’argilla nel giardino del museo, occasione perfetta per un’attività creativa all’aria aperta.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà alle 18, con l’inaugurazione dell’installazione “Ciucci & Pesci” dell’artista Gianluca Tesauro, nel giardino del museo: un’opera che unisce ironia e riflessione, tradizione e contemporaneità, nata per dialogare con lo spazio e con i visitatori. L’artista sarà presente per raccontare il senso della sua creazione.

Dalle 19 l’arte del fuoco diventa protagonista, con l’apertura del forno naked raku a cura di Gabriella Ceci, accompagnata da un aperitivo. A seguire, alle 19.30, una cena dal sapore autentico e popolare: la cena Contadina, organizzata dal comitato Sant Antoni da Saronn, sarà servita con ciotole realizzate a mano dagli artisti del museo, in un’esperienza che unisce il gusto alla bellezza artigianale. La partecipazione alla cena è su prenotazione ([email protected] / 351 8836631).

Il gran finale sarà dalle 22 alle 23 con “Il Banchetto di Fuoco”, la suggestiva performance di cottura ceramica a cielo aperto curata da Angelo Zilio: un grande forno allestito per l’occasione prenderà vita con fiamme e luce, mentre pezzi incandescenti verranno estratti per comporre una tavola scenografica, dove l’arte diventa gesto collettivo, rito contemporaneo e spettacolo per tutti.

Per il programma completo e le informazioni: www.festadellaceramicasaronno.com

(foto d’archivio)

