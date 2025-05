Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – E’ possibile dallo scorso lunedì 19 maggio effettuare il rinnovo o le nuove iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, da effettuarsi entro il 13 luglio prossimo.

Le richieste di iscrizione o rinnovo dovranno essere presentate esclusivamente on-line, accedendo al portale web famiglie. E’ inoltre possibile consultare le istruzioni per la compilazione visitando il sito del comune di Ceriano Laghetto.

In caso di necessità, è possibile contattare gli uffici Sodexo chiamando il numero gratuito 800363203 (martedì e giovedì dalle 14 alle 15.30 e mercoledì dalle 9 alle 12) oppure scrivendo a inforette.scolastiche.FMS. [email protected] per ricevere assistenza nella compilazione online.

Si ricorda che per poter accedere alla compilazione dei moduli di iscrizione orinnovo è necessario essere in regola con i pagamenti o aver sottoscritto un piano di rientro.

