CESANO MADERNO – Oggi venerdì 23 maggio dalle 19 a mezzanotte la “Notte rosa” è pronta a colorare ed illuminare la nostra città.

Nel centro storico (piazza Esedra, corso Libertà, via Volta, via Borromeo, piazza Arrigoni), una serata di musica, cibo, animazione e divertimento per salutare l’arrivo della carovana del Giro d’Italia in collaborazione con i commercianti della città e con i numerosi sponsor che hanno sostenuto “Cesano Maderno” città di tappa.

Tanti eventi e momenti in rosa per grandi e bambini.

Street food

Artisti di strada

Kid’s Lab

Esibizioni sportive

Stand Associazioni

Swap party e Giochi da tavolo

Il Gioca Giro su tavolo

Inaugurazione del “Velocipiedeart”

Sfilata ed esibizione del Twirling Cesano Maderno

Mostra fotografica “Due ruote in rosa”

Apertura straordinaria di Palazzo Arese Borromeo

Apertura straordinaria del Museo didattico del Legno

Sfilata di moda con musica, balli e punto ristoro

Musica live

Spettacolo di fuoco

(foto archivio il Giro d’Italia è in arrivo a Cesano Maderno)

