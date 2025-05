Saronnese

CISLAGO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi da bambini, ragazzi e famiglie: Happiness, la festa organizzata dall’Associazione Amici dell’Infanzia, animerà l’area esterna della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia in Piazza E. Toti, sabato 24 e domenica 25 maggio. Due giornate ricche di eventi e sorprese, con ingresso libero e gratuito, pensate per regalare sorrisi ed emozioni a grandi e piccini.

Il tema dell’edizione 2025 sarà “Il Borgo delle Favole”: fate, principesse, streghe, pirati e i personaggi più amati delle fiabe prenderanno vita per accogliere i bambini, che potranno partecipare vestiti a tema, in un’atmosfera da vero e proprio “carnevale estivo”.

Il programma prevede numerosi appuntamenti per i più piccoli. Sabato pomeriggio, l’evento si aprirà con uno spettacolo di burattini a cura della compagnia La Fiaba Animazione e Teatro. Domenica, invece, riflettori puntati su Sebastian Burrasca Show, uno spettacolo tra clown, circo e arte di strada che saprà incantare il pubblico di ogni età.

Non mancheranno spazi dedicati al gusto, con proposte gastronomiche per tutti i palati, e momenti musicali pensati anche per gli adulti. Sabato sera, alle ore 21.00, grande attesa per il concerto live dei The Funky Machine, che porteranno sul palco un’esplosione di energia con i più grandi successi pop e dance dagli anni ’70 ad oggi.

Domenica pomeriggio sarà la volta dei bambini della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia, protagonisti di una tenera ed emozionante esibizione in Piazza Toti.

Per ulteriori dettagli su orari e attività, è possibile consultare le pagine social ufficiali dell’Associazione Amici dell’Infanzia Cislago, dove è disponibile anche la locandina dell’evento.

Un’occasione imperdibile per vivere due giornate di divertimento, creatività e condivisione nel cuore di Cislago.

(Foto d’archivio)

