SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comitato Sarà Saronno.

Noi del comitato Sarà Saronno in supporto di Forza Italia per Rienzo Azzi Sindaco leggiamo ed apprendiamo con estremo piacere che un gruppo di illustri professioniste, le architette Ilaria Nava, Sara Pivetta e Laura Gianetti, hanno fornito una loro visione in un progetto commissionato dal Comune di Saronno.

Ci fa piacere constatare seppure a campagna elettorale quasi conclusa che se si riesce a stimolare con idee chiare la città… qualcuno risponde. Non sappiamo se le nostre sette proposte, illustrate in settimana alla conferenza “Sogniamo Saronno… e poi la facciamo”, abbiano in qualche modo stimolato questo progetto, tuttavia è evidente che i tre temi toccati riguardano tre argomenti cardine della nostra narrazione… il Parco dei Servizi… il Distretto Scolastico e il quartiere Matteotti, che tuttavia include una visione più ampia di integrazione, nell’ambito di una riqualificazione cittadina a largo spettro che va dalla Metro Nord Prealpi al collegamento area Isotta-Bertani del Matteotti, alla Highline da Strafussà fino all’Aquilone.

Daniela Parotti e Alberto Maria Landini

Candidati Consiglio Comunale per Forza Italia – Rienzo Azzi Sindaco.

