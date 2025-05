Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Evento davvero imperdibile per gli amanti del calcio, quello previsto sabato allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, che per tutta la stagione è stata la “casa” della squadra del Como calcio che partecipa al campionato Primavera 2. Domani alle 12 si gioca Como-Napoli, semifinale playoff del torneo: match di alto livello, che tra l’altro richiamerà sugli spalti tantissimi addetti ai lavori e calciatori professionisti.

Entrambi i club non hanno mai nascosto l’obiettivo di centrare la promozione in Primavera 1 e questa partita viene per molti considerata come una finale anticipata.

L’altra semifinale, che si gioca dalle 14.30, è Ascoli-Virtus Entella. Le due vincenti si affronteranno poi nella finalissima per il salto di categoria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Como Primavera in azione di gioco allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)

23052025