SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dalla civica “Con Saronno” in merito all’imminente tornata elettorale.

La Lista Civica di Centro “Con Saronno”, da oltre due anni, ha aggiunto alla propria denominazione L’Italia c’è, partito affiliato a Forza Italia lo scorso 11 novembre 2024.

Ciò ha comportato una rivalutazione della propria presenza in città, dopo avere svolto una funzione di moderazione nei contenuti e di competente partecipazione alla vita politica saronnese. Noi rimaniamo saldamente al centro e continuiamo a credere e a condividere i valori democratici, liberali, riformisti nel quadro dell’Europa dei popoli, l’unica esperienza politica genuinamente moderata.

Dopo avere visto da vicino e dall’interno quali siano i riti e le defatiganti liturgie di una sinistra che si mangia e che spegne anche le migliori intenzioni, rispondiamo alla domanda “con chi?” conformemente alle scelte de L’Italia c’è e, quindi, valorizziamo la vicinanza a Forza Italia – partito di centro – ed al suo candidato a Sindaco Rienzo Azzi: contribuiamo con nostri candidati al consiglio comunale nella lista di Forza Italia, in cui confluisce l’esperienza di “Con Saronno”; non occorre un’altra lista civica per dare l’apporto delle competenze e delle conoscenze che abbiamo avuto la fortuna di acquisire nell’esercizio delle pubbliche amministrazioni in molti anni e in molti ambiti.

Contribuiremo allo svecchiamento della classe politica, con il congedo operativo di alcuni di noi, disponibili a dare una mano dall’esterno, se richiesti, e soprattutto dando il giusto posto a giovani seri e preparati, pronti a mettere a frutto i contenuti di un programma elettorale, a cui si è lavorato con umiltà e senza il vezzo delle minuziose descrizioni di centinaia di pagine.

Un programma che, come il candidato Sindaco Rienzo Azzi, sappia coniugare la realtà con l’azione politica e l’esecuzione amministrativa: con il costante colloquio con i cittadini, senza rinchiudersi, com’è purtroppo accaduto con l’involuzione dell’uscita Giunta, in un cerchio ristretto e magico, autoreferenziale e gerarchico, che vediamo incredibilmente riproposto come metodo nella compagine a sostegno della ricandidatura del Sindaco dimissionato.

Invitiamo, dunque, i nostri tradizionali elettori ed amici e tutti i Saronnesi moderati e di centro a promuovere il successo dei nostri candidati consiglieri in Forza Italia, Marco Caronni e Francesca Librandi, due giovani disposti a darsi davvero da fare per la loro comunità; invitiamo a votare come sindaco Rienzo Azzi, di cui riconosciamo la capacità di sintesi e di tenere insieme: potrà contare sulla nostra collaborazione, lealtà e rispetto, che ci attendiamo da tutte le forze politiche che lo hanno individuato come portatore delle idee e delle aspirazioni di un amplissimo spettro politico.

Buon voto!

