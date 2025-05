Città

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana ricco di appuntamenti tra Saronno, Milano, Lainate e Turate, con mostre, concerti, feste e visite guidate per scoprire arte, natura e sapori locali.

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio

SARONNO – Alle 18, al museo della ceramica G.Gianetti di via Carcano, inaugurazione della festa e mostra “Convivium” (in foto una passata edizione). Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.festadellaceramicasaronno.com .

TURATE – All’area feste Turate Solidale di via San Maurizio 30, approda l’evento “Birra & Valtellina” festa della cucina valtellinese e della birra artigianale. Dettagli al sito internet www.paneliquido.it .

Venerdì 23 maggio

SARONNO – Alle 10.15, da piazzale del Santuario, gli studenti del Presidio Rita Atria, con la collaborazione e il contributo del Comune, organizzano la “Marcia della Legalità”. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 30 maggio.

MILANO – Inaugurazione, allo Spazio Guido Tommasi Editore in largo Francesco Richini, 14, della mostra di Amanda Lear dal titolo “In the Eye of Amanda Lear paintings and works on paper”.

Sabato 24 maggio

MILANO – Nella location storica di villa Necchi Campiglio in via Mozart, il Fai organizza “Riconosciamo la biodiversità in città”: una camminata all’interno della proprietà con la professoressa Maria Chiara Pastore per riflettere su ciò che vediamo e su ciò che spesso ci sfugge. Dettagli al sito internet www.villanecchicampiglio.it .

SARONNO – Alle 20.30, al santuario della Beata Vergine dei Miracoli, concerto con il Coro Alpe in occasione del loro 75° anniversario dalla fondazione. Conduce la serata il giornalista e scrittore Antonio Caprarica.

Domenica 25 maggio

LAINATE – A villa Litta in largo Vittorio Veneto 12, torna la nuova edizione di “Wunder – Mercato delle meraviglie a Villa Litta”: artigianato, vintage, food & drinks, yoga e meditazione, musica e visite guidate”. Informazioni al sito internet www.villalittalainate.it .

SARONNO – Dalle 15.30 riprendono le visite guidate alla chiesa di San Francesco.

Le guide volontarie dell’associazione Cantastorie accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia e delle opere d’arte custodite in uno dei luoghi più significativi della città. Le offerte raccolte saranno destinate al restauro degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Tutte le informazioni sono disponibili su www.chieseapertesaronno.it .