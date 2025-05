SARONNO – Sono stati gli scout del gruppo cittadino Clandesite Fuocobalto a scegliere e porre le domande ai candidati sindaco per l’ultimo faccia a faccia di questa campagna elettorale, ospitato al teatro “Pasta” e organizzato da Radiorizzonti in collaborazione con Agesci Scout Saronno.

L’incontro ha visto la partecipazione dei principali candidati: Augusto Airoldi (Lista Airoldi sindaco e Percorso democratico), Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno, Saronno SiCura e Idea Futuro), Mariassunta Miglino (in rappresentanza di Rienzo Azzi per il centrodestra) e Ilaria Pagani (Pd, Tu@Saronno, Insieme per crescere).

I giovani hanno messo al centro del confronto temi concreti e urgenti per la città: dalla sicurezza alla valorizzazione degli spazi pubblici, passando per le esigenze di aggregazione e cultura. Il confronto si è concluso con l’impegno da parte dei candidati a tenere aperto un dialogo costante con i giovani e ad accogliere le loro proposte nelle future scelte amministrative.

“La serata ha avuto successo – spiegano gli organizzatori – sia per l’alta affluenza delle persone, sia soprattutto per la partecipazione dei giovani all’ascolto delle proposte politiche, che era uno degli obiettivi che ci eravamo posti: coinvolgere i giovani alla politica. Ai candidati non erano state consegnate le domande in anticipo, ma solo gli argomenti principali che sarebbero stati trattati, in modo da testare la loro preparazione e mantenere una maggior spontaneità durante l’evento. È stato un incontro (moderato da Franco Colombo ndr) al quale hanno partecipato anche i futuri elettori, a sottolineatura del fatto che le tematiche e i progetti che verranno realizzati riguarderanno anche chi non ha ancora l’età per poter esprimersi. Se volete riascoltare o rivedere la diretta potete cliccare sul seguente link di youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ls8PAhMmHhQ.

