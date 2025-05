SARONNO – Una scheda in formato A4, semplice e intuitiva, da compilare in forma anonima e inserire in un’apposita urna: è questo il cuore del progetto degli exit poll cittadini che domenica 25 maggio accompagnerà le elezioni amministrative a Saronno. La scheda, pensata a scopo didattico, riproduce l’impostazione grafica del voto reale: i partecipanti dovranno indicare soltanto il candidato sindaco e la lista, senza esprimere preferenze. Nella colonna laterale sarà possibile specificare anche genere ed età, sempre in modo anonimo, per fini statistici.

Si tratta di un progetto educativo promosso da ilSaronno insieme all’Itis Riva, con la condivisione della Prefettura di Varese e il supporto di Rotary Club Saronno, Running Saronno e dei corsisti Unitre impegnati nella redazione del quotidiano.

Gli studenti e i volontari coinvolti saranno presenti con le riconoscibili pettorine blu con la scritta bianca “Exit poll ilSaronno” davanti a cinque scuole sede di seggio, dove saranno allestiti gazebo attrezzati. Gli orari di presenza saranno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ecco dove trovarli:

Scuola Aldo Moro, viale Santuario 13

Scuola Giuseppe Pizzigoni, via Giuseppe Parini 54

Scuola Angelo Bascapè, via Ramazzotti 23

Scuola Gianni Rodari, via Enrico Toti

Scuola San Giovanni Bosco, via Don Davide Albertario 1

Ogni cittadino potrà partecipare liberamente, simulando il proprio voto e inserendo la scheda in una delle urne progettate dalla cooperativa sociale Cls, realizzate per essere leggere, funzionali e riutilizzabili.

L’obiettivo è chiaro: educare alla cittadinanza attiva, far sperimentare ai ragazzi il funzionamento delle elezioni, stimolare la riflessione e il confronto sui dati. Un modo concreto per avvicinare i giovani alla democrazia.

Lunedì 26 maggio sarà il momento dello spoglio delle schede, affidato agli studenti dell’Itis Riva con la supervisione del team pre-elettorale. I risultati saranno svelati in diretta dalle 15.02 nella diretta on the road su www.ilsaronno.it, con ospiti, commenti e analisi.

Partecipare è semplice e utile: cerca le pettorine blu, ritira la scheda, compila e vota. Un piccolo gesto per contribuire a una grande esperienza formativa.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09