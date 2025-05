Città

SARONNO – In occasione delle elezioni amministrative, l’ufficio elettorale del Comune di Saronno sarà aperto con orari straordinari per garantire assistenza ai cittadini nei giorni del voto e in quelli precedenti.

Le aperture straordinarie sono previste per:

– venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle 9 alle 18

– domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23

– lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15

L’ufficio sarà operativo per il rilascio delle tessere elettorali, in caso di smarrimento o deterioramento, e per ogni aggiornamento necessario alla sezione elettorale. Il Comune invita i cittadini a verificare per tempo la disponibilità e la validità della propria tessera per evitare attese nel giorno del voto.

L’estensione degli orari ha l’obiettivo di agevolare la partecipazione al voto, facilitando l’accesso ai servizi essenziali per l’esercizio del diritto elettorale.

