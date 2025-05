Politica

SARONNO – Da oltre trent’anni al fianco dei saronnesi come medico di famiglia, ora Mario Daniele Etro annuncia il suo impegno per la città anche sul piano civico. Volto noto e stimato della sanità territoriale, Etro ha deciso di rimettere a disposizione della comunità la sua lunga esperienza, con l’obiettivo dichiarato di “creare un ponte tra ospedale, territorio, Comune, cittadini e Asl”.

Già consigliere comunale in passato, oggi rilancia la propria candidatura con una missione chiara: rafforzare i legami tra istituzioni sanitarie e sociali per costruire una rete di assistenza più efficace e umana. “Mi impegno in particolare per i più fragili – spiega – come anziani, malati e persone non autosufficienti, valorizzando l’ambiente in cui vivono e promuovendo una cultura della solidarietà diffusa”.

Etro sottolinea la centralità del concetto di salute nella sua definizione più completa, quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non esclusivamente l’assenza di malattia o infermità”. In quest’ottica, si dice pronto ad ascoltare, supportare e lavorare con la cittadinanza per rendere il diritto alla salute davvero accessibile a tutti.

“Grazie per la fiducia che vorrete accordarmi – conclude –: sono qui per servire, ancora una volta, la mia città”.

