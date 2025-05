Città

Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 22 maggio, spiccano i numerosi furti nelle auto tra Caronno, Uboldo e Origgio, e la tragedia ferroviaria che ha coinvolto una giovane tra Saronno e Cadorago.

Nella notte tra martedì e mercoledì si sono verificati diversi furti su auto parcheggiate in zone residenziali e vicino alle stazioni di Caronno, Uboldo e Origgio. I ladri hanno forzato le vetture rubando soprattutto borse e oggetti lasciati in vista.

Una ragazza è stata investita da un treno sulla linea tra Saronno e Cadorago, provocando l’interruzione temporanea del traffico ferroviario. L’incidente ha suscitato forte commozione e disagi alla circolazione.

Una discussione tra ragazzi per il furto di un monopattino elettrico si è trasformata in una rissa a Saronno, con cinque minorenni coinvolti e l’uso di un coltello. Le forze dell’ordine sono intervenute identificando i giovani.

Successo di pubblico per l’evento musicale “Dree al Cerv” a Ceriano Laghetto, che ha richiamato oltre mille persone con musica, spettacoli e street food.

A Lazzate un ragazzo è rimasto ferito in seguito al cedimento strutturale di una parte della sua abitazione. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09