SARONNO – Ilaria Pagani candidata sindaco risponde alle domande dei cittadini presenti al faccia a faccia organizzato dal Rotary Club, Confcommercio Ascom Saronno e IlSaronno lo scorso 6 maggio.

1. La città ha attualmente 39.000 abitanti con una densità di popolazione di 3600 ab/kmq. Nella sua visione quanti abitanti dovrà avere Saronno?

“La città che sogno per il futuro è una Saronno rigenerata nelle diverse aree ex industriali. Una rigenerazione che punti alla sostenibilità ambientale come anche a una nuove abitabilità, attenta alle esigenze delle famiglie.

Con le riqualificazioni, dobbiamo centrare gli obiettivi che ci siamo posti, in fatto di attrattività di realtà internazionali e di alto livello formativo che possono essere fattori di incentivo per giovani e nuove famiglie che sono alla ricerca di un luogo a misura d’uomo a soli 18 minuti di treno da Milano. La città che sogno è destinata a crescere nei prossimi 5-10 anni anche a livello economico e sociale.”

2. Come pensate di affrontare il calo dei trasferimenti verso il Comune a partire dal 2025 in conseguenza delle nuove regole di finanza pubblica a livello europeo?

“Negli scorsi anni abbiamo già avviato un percorso di intercettazione di nuove risorse economiche tramite bandi sia regionali che nazionali ed europei. Ci si avvarrà di società esterne per la valutazione e la progettazione nei diversi ambiti per agevolare l’accesso di nuove risorse economiche che siano adeguate alle esigenze della gestione amministrativa.

Affrontare la riduzione dei trasferimenti statali richiede una strategia articolata che combini efficienza, innovazione e partecipazione.

Ottimizzazione della spesa pubblica: è fondamentale rivedere le spese correnti per eliminare inefficienze e sprechi. Questo può includere la digitalizzazione dei processi amministrativi, la centralizzazione degli acquisti e la razionalizzazione dei servizi.

Accesso ai fondi europei e ad altri finanziamenti: è essenziale presentare progetti validi e sostenibili per accedere a questi fondi, focalizzandosi su settori come l’istruzione, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana.

Promozione di partenariati pubblico-privati: collaborare con il settore privato può portare risorse aggiuntive e competenze.

Implementazione del bilancio partecipativo: coinvolgere i cittadini nelle decisioni di bilancio può migliorare l’efficacia della spesa pubblica.

Sviluppo di comunità energetiche locali: investire in energie rinnovabili attraverso la creazione di comunità energetiche può generare risparmi e nuove entrate.

Affrontare la riduzione dei trasferimenti statali richiede un approccio proattivo e collaborativo, sfruttando tutte le opportunità disponibili e coinvolgendo attivamente la comunità locale.”

3. Quale futuro vedete per piazza Unità d’Italia? Pedonale?

“Piazza Unità d’Italia – Da spazio di passaggio a luogo di incontro.

Piazza Unità d’Italia ha un potenziale straordinario: è centrale, visibile e simbolica, ma oggi è spesso percepita più come luogo di transito che come spazio vissuto. L’obiettivo è restituirle dignità, funzione e attrattività, trasformandola in un’agorà moderna, aperta a cittadini, famiglie, giovani, associazioni e cultura.

Progetti partecipativi, laboratori di quartiere, riqualificazione dell’arredo urbano, mobilità dolce, eventi culturali e iniziative civiche.

Piazza Unità d’Italia può diventare uno dei cuori pulsanti della città, un luogo che esprima valori di comunità, memoria e futuro.”

4. Non credete che Palazzo Visconti possa essere una importantissima opportunità per rilanciare la cultura, il turismo e di conseguenza l’economia saronnese? Quali proposte, se presenti, proponete in merito?

“Palazzo Visconti è un patrimonio prezioso nel cuore della città.

Può e deve diventare un luogo vivo, capace di generare cultura, attrattività e sviluppo.

Centro culturale permanente, polo turistico con percorsi multimediali, collaborazione pubblico-privato, ristorazione e caffè culturale.

Un progetto da avviare con un mix di risorse private, bandi e collaborazione associativa.”

5. Quali politiche intendete adottare per valorizzare i giovani e incentivarne la partecipazione attiva alla vita cittadina? Ci sono progetti in ambito culturale, sportivo, lavorativo o di aggregazione previsti nel vostro programma?

“La valorizzazione dei giovani è una priorità.

Vogliamo creare un Consiglio comunale dei giovani, sostenere progetti culturali ideati dai ragazzi, potenziare l’accesso allo sport, riqualificare spazi come la Casa di Marta e il Centro Giovanile.

Rafforzeremo i percorsi di orientamento e i tirocini, per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro.”

6. Quali interventi pensate di attuare per garantire una piena inclusione delle persone con disabilità?

“L’inclusione non è un capitolo a parte, ma un criterio trasversale.

Abbiamo istituito il centro per la vita indipendente.

Tra le azioni: abbattimento barriere architettoniche, rafforzamento dei servizi, campagne culturali, inserimento lavorativo e iniziative culturali accessibili.

Una città è giusta solo se è accogliente per tutte e tutti.”

7. La sua coalizione può affermare di essere antifascista?

“Non solo la mia coalizione lo afferma ma fieramente lo rivendica e si meraviglia che nel 2025 questo sia ancora un tema su cui dibattere quando dovrebbe essere assodato. Da tutte e tutti.”

8. Lei concorda con la proposta del privato sull’area ex Isotta Fraschini o ritiene più opportuna una diversa configurazione del parco?

“I 60.000 metri quadrati di verde previsti sono una base di partenza, ma serve un vero parco urbano strutturato e centrale, non frammentato. Il parco deve essere ad uso pubblico, con funzioni chiare e mantenuto nel tempo.

Il verde non può essere un ‘di più’: è condizione essenziale dell’intervento.”

9. Che ruolo deve avere l’area ex Autoservizi Restelli per la città?

“È una ferita urbana. Vogliamo sicurezza, decoro, servizi, rigenerazione urbana, e progettazione partecipata con scuole e residenti.

Un’area strategica che va restituita alla comunità come spazio vivo e funzionale.”

10. Cosa ne farete dell’ex bar di viale Santuario?

“L’ex bar è un edificio degradato che danneggia l’immagine della città. Lo inseriremo in un progetto più ampio di riqualificazione del viale Santuario. Potrà tornare a essere spazio civico o caffetteria culturale, punto di accoglienza per pellegrini e turisti.”

11. Saronno con Città Metropolitana? Vi interessa?

“Sì, ci interessa. Serve una valutazione seria e condivisa. L’obiettivo è migliorare trasporti, accesso ai fondi, e politiche comuni, garantendo rappresentanza e autonomia. Se porta benefici concreti, siamo pronti a esplorare questa strada.”

