Cronaca

LOMAZZO – Restano da chiarire le cause dell’incidente avvenuto lunedì sull’autostrada A9, in cui ha perso la vita l’insegnante Domenica Russo. Il pullman, con a bordo una scolaresca di Cazzago Brabbia e Inarzo, ha tamponato un tir fermo, causando il ferimento grave dell’autista e il ricorso alle cure mediche per diversi bambini.

Le indagini puntano a ricostruire l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere autostradali e alle testimonianze delle insegnanti. Tra le ipotesi: un errore umano, un malore dell’autista o un guasto tecnico al mezzo. Il pullman è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici: si verificheranno le condizioni del veicolo, i tempi di guida e di riposo dell’autista, e la regolarità della revisione. Le immagini mostrano il pullman procedere senza frenare, fino all’impatto con il tir – fortunatamente scarico – e il coinvolgimento di altri quattro veicoli. Una scena drammatica che ha avuto conseguenze tragiche.

(foto: una immagine del tragico incidente)

23052025