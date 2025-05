Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera che, in chiusura di campagna elettorale, Augusto Airoldi ha simbolicamente inviato alla città anche con un video su Facebook.

Cara Saronno,

in questi anni non ti ho mai guardata da lontano. Ti ho ascoltata, percorsa, difesa. E insieme, abbiamo fatto tanto. Abbiamo affrontato una pandemia, superato crisi globali, sostenuto chi era più fragile, avviato cantieri concreti. Abbiamo restituito dignità a piazze, scuole, spazi per i giovani. Abbiamo investito oltre 40 milioni di Euro sulla nostra città. E soprattutto, abbiamo acceso Smartland Saronnese: il cuore del nostro progetto, una visione già in movimento che unisce mobilità, rigenerazione urbana, energia e innovazione. Un piano che guarda lontano, ma parte da qui.

Tra i tanti interventi, uno mi sta particolarmente a cuore: la nuova scuola Rodari. Un progetto ambizioso, moderno, ecologico, pensato per accogliere le bambine e i bambini del quartiere in un ambiente sicuro e all’altezza del loro futuro. Ricordo bene quando, davanti a tante persone preoccupate, ho preso un impegno chiaro: fare tutto il possibile perché quella scuola fosse pronta in tempi rapidi e certi. È stato un percorso complesso, ma condiviso. Abbiamo lavorato con serietà, affrontato ogni ostacolo con responsabilità, e oggi posso guardare negli occhi chi ci ha creduto e dire: ce l’abbiamo fatta, insieme.

La nuova Rodari aprirà le sue porte all’inizio del prossimo anno scolastico.

Mi sono assunto responsabilità che non sempre si vedono. Spesso silenziose, a volte solitarie. Ma se si fanno per il bene della comunità, non sono mai vane. Mi ricandido per continuare.

Perché amo questa città. E non ho mai smesso di crederci. E lo faccio da uomo libero. Senza padroni politici, senza schieramenti pronti a chiedere qualcosa in cambio. Non ci sono interessi da difendere, né promesse da mantenere se non quelle fatte a chi ogni giorno vive questa città: chi lavora, chi studia, chi si prende cura degli altri, chi semplicemente spera in un futuro migliore, più giusto, più vicino. Anche a chi si è sentito escluso o inascoltato, ma non ha mai smesso di appartenere a questa comunità.

Saronno non ha bisogno di ripartire da zero. Non servono mesi per imparare, capire, ambientarsi. Non serve aspettare. Serve continuità. Serve concretezza. Serve qualcuno che, dal primo giorno utile, sia già al lavoro. Il programma con cui abbiamo iniziato il cammino guardava lontano, e oggi è pronto ad andare avanti, aggiornato, rafforzato, coerente.

In questi giorni si parla molto di cambiamento. Ma il cambiamento vero non si annuncia: si costruisce.

E a Saronno è già cominciato nell’ottobre del 2020. È cominciato quando abbiamo messo mano a ciò che era stato trascurato, rimandato, dimenticato. Lo abbiamo fatto con pazienza, con cura, con responsabilità. E i risultati, oggi, cominciano a vedersi. Non ovunque, non ancora abbastanza — ma abbastanza da sapere che la strada è quella giusta.

Possiamo continuare a camminare insieme.

Con la serietà di chi ha già dimostrato di esserci.

Con la trasparenza di chi risponde solo alla città.

Con l’impegno quotidiano che questa comunità merita.

Io sono pronto.Per amore di Saronno.

Augusto Airoldi