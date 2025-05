Saronnese

CISLAGO – Cresce l’attenzione per la presenza dei lupi nel Varesotto. Dopo alcuni avvistamenti segnalati nelle scorse settimane, una carcassa rinvenuta ai bordi della strada tra Cislago e Gorla Minore – non lontano dalla ex statale Varesina – riaccende il dibattito. Le autorità stanno effettuando i necessari accertamenti per verificare se si tratti effettivamente di un lupo, ma i primi riscontri sembrano confermare l’ipotesi. La zona è quella delle aree boschive e non è la prima volta che vengono segnalati presunti avvistamenti: uno nel Parco Pineta e un altro nei pressi di San Bernardo, verso i boschi di Gorla Maggiore.

La vicenda alimenta le preoccupazioni, in particolare tra gli allevatori della zona. Un lupo recentemente è stato visto anche nel Parco delle Groane, poco a sud di Saronno.

(foto archivio: il lupo avvistato nelle Groane)

23052025