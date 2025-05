Città

SARONNO – Parte venerdì 23 maggio da Challans, davanti al municipio della cittadina francese della Vandea, la nuova avventura su due ruote che unisce Saronno e la sua gemella d’Oltralpe: è tutto pronto per la sesta edizione della pedalata Challans-Saronno.

Un viaggio lungo oltre mille chilometri, da affrontare in dieci tappe, che vedrà un gruppo di ciclisti – uomini e donne animati dalla passione per la bici e dal desiderio di vivere un’esperienza unica – attraversare la Francia, superare il Massiccio Centrale e raggiungere l’Italia attraverso il suggestivo Colle del Moncenisio. L’arrivo è previsto domenica 1 giugno a Saronno.

Al fianco dei partecipanti, anche il vicesindaco di Challans, a testimonianza del forte legame istituzionale tra le due comunità. Fondamentale il supporto dei due mezzi di appoggio che seguiranno il gruppo per l’assistenza meccanica e logistica.

Le tappe toccheranno Cerizay, Chauvigny, Issoudun, Nevers, Paray-le-Monial (Hautefond), Meximieux (Pérouges), Chambéry, Lanslebourg, Valuso e infine Saronno, dove i ciclisti saranno accolti con una festa cittadina.

A seguire l’avventura il vero cuore del gemellaggio Mosè Banfi. Figura storica e carismatica di questa impresa, Banfi è l’anima organizzativa e il punto di riferimento per tutti organizzatori e ciclisti. Con la sua energia, la sua esperienza e un entusiasmo contagioso, ha saputo trasformare un’idea di amicizia in un progetto concreto e duraturo.

ilSaronno seguirà l’intera avventura con aggiornamenti quotidiani, raccontando chilometro dopo chilometro le emozioni, le difficoltà e le tappe di questo viaggio straordinario che unisce sport, amicizia e cultura europea.

