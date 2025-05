Politica

SARONNO – “I giovani non hanno voglia di fare nulla”? A questa frase fatta, troppo spesso ripetuta con superficialità, Nourhan Moustafa risponde con un esempio concreto che arriva dalla campagna elettorale in corso. La candidata della lista civica tu@Saronno ha voluto ringraziare pubblicamente i tanti ragazzi e ragazze che in queste settimane si sono messi in gioco con entusiasmo e passione.

“Ho il piacere di ringraziare i giovanissimi – ha dichiarato – che con entusiasmo e passione hanno dato un importante contributo. Sono la dimostrazione che la politica non è una cosa lontana o riservata a pochi, ma un’esperienza collettiva, uno strumento per costruire insieme”.

Per Moustafa, l’impegno dei giovani in politica è la prova che, se interpellati con rispetto e coinvolti in modo sincero, rispondono con energia e idee. Un messaggio chiaro anche verso chi tende a marginalizzare il loro ruolo o a sottovalutare la loro partecipazione: “Credo fortemente che questo sia il vero spirito della politica: valorizzare le persone, coinvolgerle e ascoltarle”.

E conclude con un invito al cambiamento di prospettiva: “I giovani ci sono, se si smette di parlare su di loro e si comincia a parlare con loro”.

Commenti