SARONNO – Novella Ciceroni candidata sindaco risponde alle domande dei cittadini presenti al faccia a faccia organizzato dal Rotary Club, Confcommercio Ascom Saronno e IlSaronno lo scorso 6 maggio.

1. La città ha attualmente 39.000 abitanti con una densità di popolazione di 3600 ab/kmq. Nella sua visione quanti abitanti dovrà avere Saronno?

“Le grandi aree dismesse di Saronno, ad eccezione dell’area ex Isotta Fraschini, sono state adottate e approvate dalle precedenti amministrazioni: area ex Parma (Fagioli/Airoldi), area ex Cemsa (Fagioli), area ex Cantoni (Fagioli), area ex Pozzi Ginori (Airoldi). È quindi una realtà dei fatti che ci saranno tante nuove costruzioni e tanti nuovi abitanti. Anche avendo una visione diversa non sarebbe possibile tornare indietro.”

2. Come pensate di affrontare il calo dei trasferimenti verso il Comune a partire dal 2025 in conseguenza delle nuove regole di finanza pubblica a livello europeo?

“Ai Comuni arrivano sempre meno soldi. È necessario che il Comune di Saronno acceda ai Bandi Europei in coesione con i 14 Comuni del Saronnese esercitando le proprie capacità di leadership.”

3. Quale futuro vedete per piazza Unità d’Italia? Pedonale?

“Piazza Unità di Italia sarà riqualificata con un’area verde proseguimento del parco, una strada a doppio senso e nuovi parcheggi a ridosso della piazza stessa.”

4. Non credete che Palazzo Visconti possa essere una importantissima opportunità per rilanciare la cultura, il turismo e di conseguenza l’economia saronnese? Quali proposte, se presenti, proponete in merito?

“Palazzo Visconti è il motivo per cui sono entrata in politica: nel 2015 ho segnalato alle forze politiche in campagna elettorale un bando di Fondazione Cariplo per la sua riqualificazione. Se sarò Sindaco sarà una delle mie sfide più importanti.”

5. Quali politiche intendete adottare per valorizzare i giovani e incentivarne la partecipazione attiva alla vita cittadina? Ci sono progetti in ambito culturale, sportivo, lavorativo o di aggregazione previsti nel vostro programma?

“Eventi capaci di attrarre i giovani saronnesi e del territorio saronnese, un hub culturale con coworking, laboratori creativi nella sede della ex ASL di via Manzoni, potenziare lo spazio giovani di via Benetti in modo che sia aperto tutti i giorni e anche la sera, coinvolgere i giovani saronnesi nelle decisioni amministrative che li riguardano attivando una Consulta giovanile, portare in fase di realizzazione il polo universitario nell’area dismessa ex Isotta Fraschini.”

6. Quali interventi pensate di attuare per garantire una piena inclusione delle persone con disabilità? Parliamo di accessibilità urbana, servizi dedicati, percorsi di autonomia e pari opportunità.

“Attivare progetti di eliminazione delle barriere architettoniche, attivare realtà di cohousing per i progetti di vita indipendente e del dopo di noi, attivare servizi per favorire la partecipazione ai progetti giovanili e alla vita della città.”

7. La sua coalizione può affermare di essere antifascista?

“Senza alcun dubbio.”

8. Nell’area Isotta attualmente sono previsti circa 60.000 mq di aree verdi, in parte concentrati in parte distribuiti nell’area di 110mila mq. Lei concorda con la proposta dell’imprenditore o ritiene più opportuna una superficie diversa a parco (maggiore o minore) e più o meno concentrata? Ovvero quanto grande deve essere a suo avviso l’area a parco interna ad Isotta e come deve essere posizionata?

“Credo che le aree verdi previste dal progetto, la loro disposizione e grandezza siano coerenti con l’insieme del progetto stesso.”

9. Richiamerei l’attenzione su proprietà “ex Autoservizi Restelli” e relativo punto di attesa autobus in condizioni di vero degrado, di fronte a un’opera che verrà prossimamente inaugurata in zona Santuario.

“Decisamente. È necessario avere una visione relativamente alla riqualificazione di tutti gli edifici pubblici abbandonati che ci sono in città.”

10. Cosa ne farete per l’ex bar di viale Santuario?

“Favoriremo la sua riapertura.”

11. Saronno con Città Metropolitana? Vi interessa?

“Certo. Avviare la procedura per l’ingresso di Saronno nella città metropolitana di Milano è nel nostro programma amministrativo sin dal 2020 (home sito web obiettivosaronno.it). Saronno è già città metropolitana ‘di fatto’: per posizione, per la sua centralità logistica, per l’intensità dei flussi scolastici, lavorativi e sanitari. L’unico tassello mancante è il riconoscimento istituzionale, essenziale per accedere a fondi strutturali, partecipare attivamente alla pianificazione sovracomunale e garantire ai cittadini servizi più integrati ed efficienti. Dal punto di vista procedurale è necessario fare una richiesta alla Regione Lombardia e un referendum cittadino in 6 mesi. I benefici sarebbero moltissimi soprattutto se Saronno avrà le capacità di leadership di convincere altri Comuni del Saronnese a fare questa scelta: integrazione nel sistema trasporti della Città metropolitana con un biglietto unico; accesso a bandi e finanziamenti tramite i canali metropolitani; accesso a progetti culturali e a eventi di livello metropolitano (come Expo e Milano Cortina 2026).”

