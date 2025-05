Cronaca

ORIGGIO – Una donna di 60 anni, residente in paese, è stata denunciata dopo aver investito un pedone e abbandonato la scena senza prestare soccorso. È emerso che guidava da 12 anni senza patente, ritirata dai carabinieri di Caronno Pertusella.

L’episodio è avvenuto in via Visconti, dove un uomo di 40 anni è stato urtato da un’auto salita improvvisamente sul marciapiede. La conducente ha ripreso il controllo del veicolo e si è allontanata, senza fermarsi. Il pedone ha riportato contusioni lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Grazie alla testimonianza di un passante e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, la polizia locale è riuscita a risalire al veicolo e a identificare la donna, che ha ammesso i fatti. Oltre a una sanzione amministrativa di circa mille euro, è stata denunciata penalmente per omissione di soccorso e guida senza patente.

(foto: una pattuglia della polizia locale di Origgio in servizio sul territorio)

23052025