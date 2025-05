Città

SARONNO – Amarezza per l’epilogo e per la gestione dell’intera vicenda, tanto da valutare una possibile azione in sede legale. Sono questi i sentimenti espressi dall’azienda che, fino a qualche settimana fa, si occupava dell’intervento nel cortile di Palazzo Visconti.

“Rattrista leggere il comunicato divulgato dal Comune di Saronno. Rammarica che, dopo oltre un anno di denunce esposte dall’impresa alle forze dell’ordine, alla polizia locale e presentate alla città anche con diversi articoli su ‘il Saronno’, solo ora il Comune si sia deciso a intervenire.” Il riferimento è ai problemi di sicurezza nello storico edificio, al centro di diverse occupazioni da parte di persone senza fissa dimora. Diverse le denunce degli operai costretti a riparare i danni delle incursioni e che si sono trovati a fare i conti anche con il lancio di una vetrata e furti.

Ma non c’è solo il rammarico: “Sorprende che, dopo i reiterati incontri tra l’impresa e lo studio di progettazione, il progetto sia stato più volte modificato, con grave disagio e pregiudizio per l’impresa. Non mancherà l’occasione per poter argomentare nel merito.” Proprio da queste considerazioni nasce la decisione: “L’impresa si tutelerà nelle opportune sedi, riservandosi fin da ora la facoltà di far emergere in sede giudiziale il grave inadempimento del Comune di Saronno, il quale, non dando seguito ai pagamenti pattuiti, ha bloccato la prosecuzione dei lavori da parte dell’impresa.”

