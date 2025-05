Politica

SARONNO – “È tempo di scegliere. Il voto di domenica 26 e lunedì 27 maggio sarà decisivo per dare una nuova guida alla città. Fratelli d’Italia lancia il suo appello: scegliere chi ha visione, competenza e un progetto concreto articolato in dieci punti chiari e realizzabili”.

Inizia così la nota che chiude la campagna elettorale di Fratelli d’Italia.

1. Capacità, competenza e professionalità

Persone credibili, preparate, con competenze amministrative, economiche e giuridiche, al servizio esclusivo della città. Il sostegno del primo partito nazionale, Fratelli d’Italia, sarà leva strategica per portare risorse e attenzione a Saronno.

2. Trasparenza e partecipazione

Un’amministrazione aperta, che ascolta e dialoga con i cittadini, utilizzando strumenti digitali accessibili e trasparenti per informare e rendere conto delle scelte strategiche.

3. Sicurezza

Più agenti della polizia locale, in servizio anche la sera e di notte. Presidi stabili nelle stazioni ferroviarie, videosorveglianza con telecamere dotate di Intelligenza Artificiale e migliore illuminazione pubblica in tutto il centro.

4. Salute e welfare

Rilancio dell’ospedale di Saronno con la riapertura anche del punto nascite. Collaborazioni con università e strutture sanitarie locali per un welfare più vicino ai bisogni, grazie a sinergie tra pubblico e privato.

5. Fiscalità locale

Tasse più eque e sostenibili: revisione delle aliquote IMU e TARI per famiglie e imprese, semplificazione degli adempimenti fiscali e una gestione più efficiente della spesa pubblica, per offrire più servizi senza aumentare le imposte.

6. Commercio e rilancio urbano

Incentivi, bandi e marketing territoriale a sostegno del commercio di vicinato. Creazione di un polo per start-up in piazza De Gasperi. Riqualificazione urbana con nuova illuminazione e arredo per rendere la città più accogliente.

7. Sport, giovani e cultura

Riqualificazione dello stadio comunale, spazi per rugby e sport giovanili, valorizzazione dell’area verde di via Fiume. Promozione della cultura e delle eccellenze locali con eventi, mostre e spazi per artisti emergenti.

8. Sociale e inclusione

Progetti di co-housing per famiglie in difficoltà, iniziative per il “Dopo di Noi”, sostegno concreto alle associazioni locali con attenzione particolare alle persone con disabilità e in situazioni di marginalità.

9. Ambiente ed energia

Tutela del verde pubblico in collaborazione con il Consorzio del Parco del Lura. Avvio di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per ridurre i costi dell’energia e l’impatto ambientale.

10. Una città amica degli animali

Nuove aree cani, iniziative educative nelle scuole, supporto al volontariato e azioni concrete per combattere abbandoni e maltrattamenti.

Domenica e lunedì non si vota solo per eleggere un sindaco e il consiglio comunale. Si vota per difendere un’identità, per ridare voce all’orgoglio saronnese, per rimettere al centro la famiglia, la sicurezza, il lavoro. Si vota per dire basta al degrado, al silenzio istituzionale, all’arroganza di chi ha governato senza ascoltare. Fratelli d’Italia propone un’amministrazione che abbia il coraggio delle scelte, che ami davvero Saronno e che sappia farla tornare viva, giusta, ordinata e rispettata. Questa è la sfida: non gestire il presente, ma costruire un futuro all’altezza delle nostre radici. Avanti Saronno!”

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09