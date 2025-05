Cronaca

SARONNO – Serata e notte di incidenti stradali a Saronno, con due interventi dei soccorsi in poche ore. Il primo è avvenuto alle 20 in via Monte Rosa, dove si è verificato uno scontro tra due auto. Una donna di 33 anni è rimasta ferita: soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa, è stata trasportata all’ospedale di Saronno in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

Il secondo incidente è stato segnalato poco dopo la mezzanotte, in via Padre Giuliani, e ha coinvolto una persona in monopattino. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dell’ambulanza 118, che ha trasportato la persona ferita – le cui generalità non sono note – all’ospedale di Legnano, sempre in codice giallo, dunque con contusioni varie ma non in pericolo. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno.

(foto archivio)

23052025