Eventi

SARONNO – Un pomeriggio dedicato all’ambiente e al senso civico: sabato 24 maggio, l’associazione Ambiente Saronno Odv lancia un nuovo appuntamento di volontariato ambientale, chiamando a raccolta cittadini, famiglie e simpatizzanti per una pulizia collettiva delle aree verdi e dei bordi stradali della zona di Cascina Colombara.

L’incontro è previsto alle 14.30, proprio davanti alla chiesa della cascina, punto di ritrovo da cui prenderà il via la giornata all’insegna dell’impegno e della cura del territorio. Guanti, sacchi e buona volontà saranno gli strumenti principali per restituire decoro a uno degli angoli verdi della città.

L’iniziativa nasce in risposta alla persistente inciviltà di chi ancora abbandona rifiuti, ignorando la presenza di servizi efficienti come la raccolta porta a porta per i rifiuti differenziati e ingombranti (tra cui carta, plastica, vetro, umido e verde) e la piattaforma ecologica, dove è possibile conferire gratuitamente rifiuti speciali come batterie, oli esausti, elettrodomestici e mobili.

“Non possiamo restare a guardare mentre il nostro territorio viene deturpato“, fanno sapere da Ambiente Saronno Odv. “Finché non sarà chiaro a tutti che esistono strumenti semplici e accessibili per gestire i rifiuti, noi continueremo a intervenire, agendo sul campo e sensibilizzando con l’esempio.”

L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire in modo concreto a migliorare il proprio quartiere. Per partecipare, è sufficiente segnalare la propria presenza scrivendo a [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09