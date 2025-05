Cronaca

TRADATE – È scattato poco prima della mezzanotte l’allarme per un incendio che ha interessato alcuni scarti vegetali in via Giotto, nel territorio comunale di Tradate. L’episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì 22 maggio, intorno alle 23.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Tradate e di Busto-Gallarate, con il supporto di un’autopompa, un fuoristrada e un’autobotte. Le fiamme hanno coinvolto materiale vegetale accumulato, sprigionando un denso fumo visibile anche a distanza.

L’intervento delle squadre ha permesso di domare rapidamente il rogo e di mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti né danni a persone o strutture, ma l’episodio ha richiesto una sorveglianza accurata per evitare eventuali riaccensioni. Le operazioni si sono concluse nella notte.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: alcuni momenti dell’intevento dei vigili del fuoco)

23052025