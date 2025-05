Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito alla campagna elettorale

Domenica e lunedì si andrà al voto, dopo una campagna brevissima e fatta tutta pancia a terra, con moltissimi appuntamenti e comunicati stampa da parte di tutti i candidati. In questa campagna, Tu@Saronno ha deciso di sostenere per la prima volta una candidata sindaca, Ilaria Pagani, già assessora del Comune di Saronno e con alle spalle una lunga storia di associazionismo e impegno nella comunità.

Il sostegno a Ilaria non rientra nel solco delle Pari Opportunità, ambito che è sicuramente tra quelli di maggior interesse per Tu@Saronno e al quale sempre più donne prestano attenzione. Noi abbiamo creduto in Ilaria fin dall’inizio perché pensiamo sia necessario amministrare la nostra città con un cambio di metodo forte, che diventi finalmente e realmente fatto di ascolto, partecipazione, coinvolgimento di tutti coloro che cercano di migliorare la nostra Saronno con buona volontà e le forze che hanno a disposizione.

In questa campagna abbiamo incontrato tantissime realtà, dalle più grandi alle più piccole, e tantissime persone lontane dalla politica: al mercato, nei parchi, fuori dalle stazioni, nei quartieri, ai gazebo. In questi ambiti, che fossero i confronti a teatro o chiacchierate uno a uno, abbiamo potuto apprezzare la capacità di Ilaria di saper ascoltare tutti e di proporre soluzioni che fossero figlie di percorsi condivisi. Siamo tutti cresciuti molto in questo senso e questo nuovo atteggiamento ha portato anche un nuovo clima, molto bello, all’interno della nostra lista e della coalizione, con tanti volti nuovi e giovani con una voglia di fare che crediamo sia un valore.

Questo crediamo sia l’obiettivo vero di questa campagna elettorale: trovare una nuova guida della città in cui in tanti possano riconoscersi, che si lasci alle spalle logiche e personaggi che hanno trattato la politica saronnese per decenni come se la città fosse cosa loro, compresi quelli che nessuno ha più il coraggio di candidare ma che, siate sicuri, salterebbero fuori per assessorati e ruoli chiave qualora dovesse vincere la “vecchia politica”.

Per questo, convintamente, votiamo e chiediamo di votare per Ilaria Pagani, forti anche dell’invito della nostra candidata Ivonne Trebbi, la partigiana Bruna, che tanto ci ha detto su come le donne spesso siano minimizzate in politica. Cose che abbiamo visto anche durante questa campagna elettorale. E che speriamo possano cambiare grazie all’aiuto di tanti, a cominciare dalle donne saronnesi che in moltissime situazioni ci hanno fatto capire di volere – finalmente! – una sindaca alla guida della nostra città.

Quella sindaca è Ilaria Pagani.

