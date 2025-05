Saronnese

UBOLDO – Un’intera comunità si è stretta oggi attorno ai valori della giustizia e della memoria durante la celebrazione della Giornata della Legalità, in ricordo delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio del 1992.

Davanti a cittadini, studenti e autorità civili e militari, il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici, ha ricordato con commozione le figure dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi insieme agli agenti delle loro scorte. “Celebrare la Giornata della Legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci significa non solo onorare quelle morti, ma soprattutto esaltare quelle vite – ha affermato il primo cittadino, sottolineando come – il loro esempio va mantenuto in vita, perché da servitori dello Stato hanno tenuto testa a chi provava a rinforzare l’anti-Stato”.

Presenti alla cerimonia anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e diverse associazioni locali. Tra loro, Serena Testi, giovane sindaca del Ccr, che ha preso la parola per condividere il punto di vista delle nuove generazioni: “Il messaggio di Falcone e Borsellino è ancora oggi vivo e vitale, soprattutto per noi giovani. Ci sprona a difendere i valori di giustizia, legalità, integrità e trasparenza”.

Durante l’incontro sono stati ricordati i nomi delle vittime della Strage di Capaci: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani; e della Strage di via d’Amelio Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina.

La giornata si è chiusa con un appello all’impegno quotidiano, rivolto soprattutto ai più giovani: “Crescere con gli ideali del rispetto e della cultura della legalità è il primo passo per costruire un futuro migliore per tutti” ha ribadito il sindaco.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09