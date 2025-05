iltra2

VEDANO OLONA – Il mondo delle competizioni con droni arriva a Vedano Olona. Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2025, il campo sportivo comunale “Mario Porta” di via Nino Bixio 18 ospiterà l’evento “Drone Racing”, due giornate interamente dedicate alle gare ed esibizioni di droni, promosse da Mantva Fpv e dal Centro Sportivo Italiano – Lombardia.

Il programma prevede momenti distinti per tipologia di gara e fascia oraria:

Venerdì 24 e sabato 25 maggio , dalle 18 alle 21.30 , si svolgerà una gara serale di endurance riservata ai droni da corsa, un appuntamento che unirà competizione tecnica e spettacolo notturno.

Sabato 25 maggio, dalle 11.30 alle 18.30, spazio invece alla gara di droni categoria 3, con l’aggiunta di esibizioni e dimostrazioni per il pubblico, anche a beneficio dei curiosi e degli appassionati che desiderano avvicinarsi a questo mondo in crescita.

L’evento rientra nelle Giornate di promozione sportiva promosse a livello regionale dal CSI, con l’obiettivo di far conoscere nuove discipline e forme di attività aggregativa, soprattutto tra i giovani.

L’ingresso è libero.

