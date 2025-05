Eventi

VILLAGGIO BROLLO – La “Festa della Madonna dei Lavoratori: seminare speranza” si avvia verso la sua conclusione, ma il calendario degli eventi tra oggi 24 e il 28 maggio promette ancora emozioni, sorprese e grandi momenti di partecipazione collettiva. In questi ultimi giorni, la manifestazione si radica ancor più nel cuore del quartiere, tra le vie, le piazze e la storica chiesetta della Madonna dei Lavoratori, dove si intrecciano spiritualità, memoria urbana e divertimento.

Sabato 24 maggio, in Piazza Grandi, l’atmosfera sarà quella dei giorni di festa pieni, dove la comunità si riconosce nella propria storia ma guarda anche avanti. Alle ore 17 si terrà un incontro pubblico intitolato “Il Brollo si riscopre: tra memorie urbanistiche e gioia popolare“. Sarà un momento di riflessione collettiva sulle radici del quartiere e le sue prospettive future, introdotto dai saluti istituzionali della sindaca Nilde Moretti, e moderato da Rachele Brollo, con la partecipazione dell’architetto Giuseppe Brollo e altri ospiti. L’incontro offrirà spunti preziosi su come l’identità urbana si costruisca non solo con il cemento, ma soprattutto con la memoria e la partecipazione.

Dalle 19.30 si apriranno al pubblico la chiesetta della Madonna dei Lavoratori, la pesca di beneficenza alla scuola materna G. Brollo, e le attrazioni della Sagra del pesce e del luna park, che accoglieranno adulti e bambini in un clima festoso e familiare. La serata sarà coronata, alle 21.15, dal concerto del gruppo B5, che si esibirà sul palco all’aperto, portando energia e musica dal vivo nel cuore della notte brollese.

La giornata di domenica 25 maggio sarà altrettanto intensa. Dopo la santa messa delle 9 in chiesa parrocchiale, la celebrazione principale si terrà alle 10.30, davanti alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori: sarà presieduta da don Leslaw Piotr Bialek (don Leo), e in caso di maltempo verrà spostata all’interno della parrocchia. Alle 16.45 i fedeli si ritroveranno ancora una volta per il santo rosario, nella stessa chiesetta che per tutto maggio è stata il centro spirituale della festa. Il pomeriggio proseguirà con uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccoli: la scalata al palo della cuccagna, prevista alle 17.30. Un momento di gioco tradizionale che rappresenta, da sempre, lo spirito giocoso e competitivo della festa, tra risate, sfide e cadute inevitabili. In serata, alle 21, la compagnia teatrale dei burattini metterà in scena lo spettacolo “Gioppino e Brighella servitori senza un soldo“, dedicato ai bambini e alle famiglie. Un appuntamento immancabile che unisce comicità popolare e tradizione. Infine, alle 22.15, il cielo sopra Brollo si accenderà con l’atteso spettacolo pirotecnico, chiudendo simbolicamente il fine settimana con un tripudio di luci e colori che riunirà ancora una volta tutta la cittadinanza.

Lunedì 26 maggio, la festa entrerà nel vivo del suo significato religioso più profondo con la grande processione mariana, mentre la giornata di mercoledì 28 maggio rappresenterà un momento importante per suggellare un mese vissuto intensamente: alle 20.30, nella chiesetta della Madonna dei Lavoratori, si terrà l’ultimo santo rosario e santa messa, animati dalla Contrada Lepre. Un appuntamento conclusivo che chiuderà il cerchio aperto il 7 maggio, e che offrirà alla comunità uno spazio di raccoglimento, ringraziamento e speranza.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09