Cronaca

SARONNO – Sono comparsi questa mattina, sabato 24 maggio, lungo via San Giuseppe, dall’incrocio con via Carcano fino a quello con via Volta, numerosi adesivi di colore nero con un messaggio forte e provocatorio: “Genocidio e vaccini, stessi assassini”, accompagnato da un teschio bianco e dalla scritta più piccola “Complici: politici, medici, giornalisti”.

Gli adesivi, almeno un’ottantina secondo un primo conteggio, sono stati affissi su pali della segnaletica stradale, muri e centraline elettriche. Lungo tutta la via, i passanti questa mattina non hanno potuto fare a meno di notare questi messaggi, posizionati in modo visibile, innescando curiosità e anche preoccupazione.

Non è chiaro chi abbia realizzato e affisso questi adesivi, né se facciano parte di una campagna organizzata o di un’azione isolata. Al momento, nessuna rivendicazione ufficiale è arrivata alle autorità locali.

La presenza degli adesivi è stata segnalata al comando della polizia locale, che sta monitorando la situazione per valutare eventuali interventi di rimozione e individuare i responsabili. Non si escludono verifiche anche attraverso le telecamere di sorveglianza della zona.

