MILANO – Buona la prima per la Robur Saronno contro l’Azzurra Niguardese di Milano, gara di andata della semifinale playoff del campionato Dr2 di basket maschile. Ieri sera al palasport di via Gatti a Milano i saronnesi hanno vinto, è finita 76-77, una gara piena di emozioni, altalenate e combattuta. I duecento spettatori in tribuna, presenti anche tanti tifosi saronnesi, non si sono certo annoiati.

La cronaca – Buon avvio del Saronno che poi subisce il recupero della Niguardese, che dopo un quarto d’ora di gioco si porta a +10. Ma che grazie a un ispirato Tolotti i biancazzurri si rifanno sotto e vanno al riposo di metà gara a -2 Si riparte e ci si ritrova pari 48-48 dopo cinque minuti nel terzo periodo ed il sorpasso avviene a 3′ dalla fine, 69-70. Anche l’ultima frazione è combattutissima, non manca il gioco maschio e qualche dubbia decisione arbitrale. In linea col resto della gara il finale al cardiopalmo: a otto secondi della fine tiro da tre che porta in vantaggio i meneghini, a cinque secondi dalla fine il canestro da due punti della Robur che si rivelerà decisivo: 76-77. Il ritorno è previsto domenica prossima alle 19 al Palaronchi di via Colombo a Saronno.

La vincente affronterà la vincente dell’altra semifinale, Brusuglio-Soul Milano.

(foto: una fase del match giocato ieri sera a Milano)

