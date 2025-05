Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Domenica alle 16 allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella si disputerà la gara di andata del primo turno nazionale delle gare spareggio-promozione del c domenica primo giugno si giocherà il ritorno in trasferta).

Le regole

Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio-promozione la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15′ ciascuno e, qualora permanga il risultato di parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno. Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiranno il diritto sportivo di richiedere l’ammissione al campionato nazionale Serie D della stagione sportiva 2025-2026.

Le convocazioni della Caronnese

Ecco i convocati di mister Michele Ferri:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Paolo Cerreto, Alberto Sorrentino, Andrea Galletti, Nicolò Battistella.

Centrocampisti: Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert.

Attaccanti: Abdou Doumbia, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo, Ray Murphy Omoregbe.

