CARONNO PERTUSELLA – Oltre 500 spettatori oggi a mezzogiorno allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, casa della formazione del Como che partecipa al campionato Primavera 2, nell’occasione odierna chiamata alla semifinale playoff contro il Napoli: un tempo per parte, nel primo meglio i lariani e nel secondo i partenopei, ed alla fine l’hanno spuntata gli ospiti grazie alla bella doppietta di Boriello. Nella finalissima, per salire in Primavera 1, la prossima settimana il Napoli affronterà la vincente di Ascoli-Virtus Entella.

La cronaca – Buon avvio del Como, al 4′ tocco ravvicinato di Chinetti in mischia: 1-0. Poi i comaschi controllano la situazione ma manca il colpo del ko mentre il Napoli si fa vedere al 34′, tiro ravvicinato di Borriello con respinta di pugno del portiere di casa. Al 40′ Como vicino al raddoppio: rasoterra di Jack dalla grande distanza, si distende Turi e respinge con la punta delle dita. E lo stesso Turi si ripete poco dopo su rasoterra di Le Borgne dal limite dell’area.

La ripresa è più favorevole al Napoli. Al 6′ azione personale di Borriello che entra in area e calcia all’incrocio dei pali: 1-1. Al 11′ miracolo del portiere comasco Bovi su punizione di Russo, al 27′ però Bovi non può nulla sul diagonale in area di Borriello: 1-2.

Nel finale il forcing del Como; al 45 c’è anche gol in mischia per i lariani ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Como-Napoli 1-2

COMO: Bovi, Feola, Nucifero, Lesjak, Andrealli, Jack, Le Borgne, Mazzaglia, Mezsargs, Mazzara, Chinetti. A disposizione Loverre, Grilli, Chiesa, Adamo, Cardozo, Bulgheroni, Castegnaro, Burlacu, Papaccioli, Altomonte, Biggi, Pisano. All. Buzzegoli.

NAPOLI: Turi, Colella, Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Ballabile, Borriello. A disposizione Petrone, Di Martino, Distratto, De Martino, Cimmaruta, D’Angelo, Mboumbou, Zago, Viola, Napoletano, Anic, Pinzolo. All. Rocco.

Arbitro: Mazzoni di Prato (Rinaldi di Pisa e Iuliano di Siena, quarto uomo Spina di Barletta).

Marcatori: 4′ pt Chinetti (Co), 6′ st Borriello (N), 27′ st Borriello (N).

(foto: una fase di gioco)

