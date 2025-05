Calcio

SARONNO – Oggi allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi la semifinale regionale di andata del campionato di calcio under 18; si affrontano i locali del Fbc Saronno, guidati dall’allenatore Fabio Tibaldo, ed il Pozzuolo, formazione del Milanese; il fischio di inizio è previsto alle 19.30. Arbitro designato per l’incontro è Matteo Mapelli di Monza.

La gara di ritorno si giocherà poi sabato prossimo sul campo di Pozzuolo Martesana. La vincente affronterà quindi nella finalissima regionale lombarda, in campo neutro, la vincente dell’altra semifinale che vede opposte Rozzano ed Ospitaletto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: mister Fabio Tibaldo alla guida della formazione under 18 del Fbc Saronno)

24052025