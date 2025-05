Groane

CERIANO LAGHETTO – Domenica 25 maggio 2025, Ceriano Laghetto ospiterà la Giornata Ecologica, un evento dedicato alla cura dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Pro Loco Ceriano Laghetto, ibbq Italia Aps, Comitato Genitori e Parco delle Groane, prevede momenti di condivisione, sensibilizzazione e divertimento per tutte le età.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.15 al parcheggio della Scuola Media “A. Moro”, da cui partirà la raccolta dei rifiuti. Alle 12.30, tutti i partecipanti si sposteranno alla “Collina delle Meraviglie” per il pranzo: gratuito per i ragazzi che hanno partecipato alla raccolta, con menù a pagamento per gli adulti. Alle ore 14.00 si terrà la premiazione delle squadre.

La giornata sarà animata da laboratori, giochi e attività sul riciclo. Un ringraziamento speciale a Brianzacque, Gelsia Ambiente, Ecolandia Aps, Protezione Civile di Rovello Porro e Parco delle Groane per il loro supporto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09