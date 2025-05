Comasina

CESANO MADERNO – Cresce l’attesa per l’arrivo del Giro d’Italia e Cesano Maderno si prepara a vivere un fine settimana intenso, tra sport, mostre, laboratori e appuntamenti culturali. Dal centro storico ai musei, sabato 24 e domenica 25 maggio la città si anima con iniziative per tutte le età, pensate per accogliere la corsa rosa e celebrare la passione per le due ruote.

Sabato 24 maggio – Laboratori e creatività

Il programma di sabato 24 maggio si apre alle 15, nel Giardino Arese Borromeo, con il laboratorio creativo per bambini e famiglie “Wonder Bikers: la bicicletta genera bellezza”. L’attività, in programma fino alle 18, prevede il riutilizzo creativo di biciclette dismesse trasformate in originali ‘macchine’ attraverso gioco e riciclo. È consigliato indossare abiti adeguati.

Domenica 25 maggio – Ciclismo, sport e storie di campioni

Domenica 25 maggio sarà la giornata clou. Alle 13.30, con ritrovo dalle 11.30 in via De Gasperi (IIS Majorana), prenderà il via il Trofeo Rosa, gara ciclistica giovanile valida per il Trofeo delle Regioni, riservata alle categorie Donne Esordienti (13-14 anni) e Allieve (15-16 anni). L’evento è curato dalla SC Cesano Maderno e si concluderà con le premiazioni alle 17.

Alle 18, presso la Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, appuntamento con “Storie di Olimpionici a due ruote”: un’intervista condotta da Fernando Bucchioni a due grandi nomi dello sport cesanese. Emanuela Menuzzo, partecipante alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, e Marco Aurelio Fontana, medaglia di bronzo ai Giochi di Londra 2012, racconteranno la loro esperienza ai massimi livelli del ciclismo internazionale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, la Cittadella dei Ragazzi ospiterà il torneo triangolare di pallavolo Under 12 “GIRVolley”, con la partecipazione delle società L’Arca Volley, Pob Binzago e San Pio X.

Mostre e cultura per tutto il fine settimana

Continuano inoltre le mostre tematiche legate al Giro:

“Due ruote in rosa” , mostra fotografica di Fabrizio Delmati , all’ Auditorium Disarò , visitabile fino all’8 giugno nei weekend, sabato e domenica, con orari 10–12 e 15–18. Ingresso gratuito.

“Bici al museo” , al Museo Didattico del Legno , percorso espositivo su bicicletta, artigianato e storia. Aperto domenica 10–12.30 e 15–18. A cura dell’Associazione Museo Didattico del Legno, con il Museo della Bici d’Epoca di Concorezzo.

“Ladri di biciclette. Fotografie del Neorealismo nell’Italia della rinascita”, mostra fotografica con 88 opere di 35 autori, in esposizione fino al 2 giugno a Palazzo Arese Borromeo. Aperta lunedì-venerdì 10–13 e 15–18, sabato e domenica 10–13 e 15–19. Inclusa nel biglietto del percorso museale.

Un fine settimana intenso, che avvicina la città all’arrivo del Giro d’Italia con spirito sportivo, cultura e partecipazione collettiva.

