SARONNO – Saronno si prepara a vivere ore decisive: domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15 i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Se nessuno dei candidati raggiungerà la maggioranza assoluta, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Come funziona la scheda elettorale

Gli elettori riceveranno un’unica scheda, su cui troveranno i nomi dei candidati sindaco, i simboli delle liste che li sostengono e due righe accanto a ogni simbolo per indicare le preferenze ai consiglieri comunali. L’ordine sulla scheda è stato stabilito tramite sorteggio.

Le opzioni di voto

Nel sistema elettorale previsto per i comuni sopra i 15 mila abitanti, come Saronno, ci sono varie possibilità. Si può votare solo per il candidato sindaco, oppure per una lista collegata: in questo caso il voto sarà attribuito anche al sindaco. È consentito anche il voto disgiunto, scegliendo un candidato sindaco e una lista che non lo sostiene. Inoltre, si possono indicare una o due preferenze per i consiglieri comunali; se si esprimono due preferenze, devono riguardare candidati di genere diverso all’interno della stessa lista, altrimenti la seconda sarà annullata.

Cosa portare alle urne e assistenza ai cittadini

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento d’identità valido (carta d’identità, patente, passaporto) e la tessera elettorale. È fondamentale verificare in anticipo che la tessera abbia ancora spazi disponibili per i timbri; in caso di smarrimento, deterioramento o tessera completa, si può richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del Comune. L’ufficio elettorale resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto, sabato 24 maggio fino a sera e domenica 25 maggio per tutto il giorno, per fornire assistenza e rilasciare duplicati.

I quattro candidati in corsa

La sfida elettorale vede quattro contendenti: Augusto Airoldi, sindaco uscente, sostenuto dalle liste civiche “Percorso Democratico” e “Saronno Civica”; Rienzo Azzi, candidato del centrodestra, è sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia; Ilaria Pagani, candidata del Partito Democratico, è sostenuta da “Insieme per Crescere” e “Tu@ Saronno” e Novella Ciceroni è sostenuta da “Idea Futuro”, “Obiettivo Saronno” e “Saronno Sicura”

