Calcio

GALLARATE – Giornata di festa per gli appassionati di calcio dilettantistico: oggi, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Gallarate, va in scena l’All Star Game organizzato da paolozerbi.com, sito di riferimento per il football locale.

Il programma prevede alle 18 il match tra le selezioni All Star Promozione e All Star Prima Categoria, con in campo i protagonisti della stagione appena conclusa.

A seguire, alle 19.15, si terrà la cerimonia di premiazione per giocatori, allenatori e squadre che si sono distinti nel corso dell’anno sportivo. La serata proseguirà alle 20 con un momento conviviale a base di cibo, bevande e chiacchiere sportive, per celebrare insieme il calcio dilettanti.

I convocati della selezione di Promozione sono Pasiani, Briancesco, Caccia, Comani F, Comani L., Folla, Italia, Martegani, Montani, Parisi, Pliscovaz, Tartaglione; quelli di Prima categoria sono Mattioni, Bardhocaj, Belvisi, Corio, Gaballo, Ghilardi, Gjini, Izzo, Knouzi, Pivato, Rossoni e Vita.

(foto Gallarate calcio: lo stadio dove si tiene l’evento)

24052025