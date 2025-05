iltra2

GORLA MINORE – Si inaugura oggi sabato 24 maggio alle 15.30, presso la Sala verde della Biblioteca Villa Durini di Gorla Minore, l’esposizione fotografica “Sguardi & curiosità”, una mostra dedicata alla natura e al fascino degli animali selvatici, promossa dal Gruppo ecologico volontari Lombardia in collaborazione con il Parco Rile Tenore Olona.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a sabato 31 maggio, con i seguenti orari:

Sabato 24 maggio : inaugurazione dalle 15.30 alle 18

Domenica 25 maggio : dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio : dalle 15 alle 18.30

Sabato 31 maggio: dalle 10 alle 12.30

Le fotografie in esposizione intendono raccontare, attraverso primi piani suggestivi e dettagli sorprendenti, gli sguardi e le espressioni più curiose della fauna locale, per sensibilizzare il pubblico sulla ricchezza della biodiversità del nostro territorio e sull’importanza della sua tutela.

L’ingresso è libero.

