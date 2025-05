Città

Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 23 maggio, spiccano l’incidente a Origgio con fuga del conducente, la grande marcia degli studenti saronnesi per la legalità e le modifiche alla viabilità in via Varese con il ritorno dei mattoncini gialli. Ampio spazio anche agli avvistamenti faunistici, agli eventi del Giro d’Italia e alle novità calcistiche.

In via Varese a Saronno sono tornati i mattoncini gialli per ricreare l’effetto ottico sulla corsia centrale, accompagnati da nuovi cordoli in gomma a protezione delle aiuole.

Trecento studenti hanno sfilato per le vie di Saronno per testimoniare il loro impegno contro le mafie, con cartelloni, slogan e un forte messaggio di legalità.

A Origgio un uomo ha investito un pedone ed è fuggito: guidava senza patente da ben dodici anni, lasciando la vittima ferita sull’asfalto.

Un lupo è stato investito da un’auto alle porte di Cislago, suscitando allarme e curiosità tra i residenti per la presenza insolita dell’animale.

A Cesano Maderno il Giro d’Italia ha acceso l’entusiasmo con la Notte Rosa, una festa di musica, luci ed eventi in attesa della grande tappa.

La squadra del Como, pronta a sfidare l’Inter in Serie A, è transitata da Saronno durante il viaggio verso l’atteso match.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09