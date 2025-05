Cronaca

LOMAZZO – Migliorano le condizioni dell’autista del pullman che lunedì scorso si è schiantato contro un mezzo pesante sulla Pedemontana, causando la morte della maestra Domenica Russo, 43 anni. L’uomo, alla guida del bus con a bordo le scolaresche di Cazzago Brabbia e Inarzo, non è più in prognosi riservata ma resta ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese.

Intanto giovedì 22 maggio è stata eseguita l’autopsia sul corpo dell’insegnante. Si attende ora la fissazione della data dei funerali.

Per aiutare i bambini coinvolti nell’incidente a elaborare il trauma, è stato attivato un supporto psicologico con un’équipe di specialisti.

(foto: la scena del sinistro avvenuto in autostrada Pedemontana)

24052025