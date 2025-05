Città

SARONNO – Le scuole cittadine si preparano a trasformarsi in seggi elettorali per le elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Dal pomeriggio di oggi sabato 24 maggio, scrutatori, presidenti di seggio e rappresentanti di lista sono al lavoro per predisporre tutto il necessario: dalla redazione dei verbali preliminari all’allestimento delle cabine e al controllo delle schede.

Le forze dell’ordine presidiano gli edifici scolastici per garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni. L’ufficio elettorale del Comune ha previsto aperture straordinarie per assistere i cittadini nel rilascio o nel rinnovo delle tessere elettorali.

I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Al termine delle votazioni inizierà lo spoglio delle schede. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta da parte di un candidato sindaco, si procederà al ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Per votare è necessario presentarsi al seggio indicato sulla tessera elettorale, muniti di un documento di identità valido. Gli elettori riceveranno un’unica scheda con i nomi dei candidati sindaco, i simboli delle liste collegate e due righe accanto a ogni simbolo per esprimere le preferenze ai consiglieri comunali. È possibile esprimere una o due preferenze, purché di genere diverso e appartenenti alla stessa lista; in caso contrario, la seconda preferenza sarà annullata.

Con quattro candidati in corsa e undici liste a sostegno, la città si prepara a una tornata elettorale che potrebbe segnare un nuovo inizio.

